L'Unione Montana Valli dell'Ossola apre un cantiere di lavoro per quattro disoccupati

L'Unione Montana delle Valli dell’Ossola intende attivare un “Cantiere di Lavoro” per l’impiego di 4 disoccupati, non percettori di trattamenti previdenziali, in condizione di particolare disagio sociale che saranno impegnate nel territorio dei Comuni dell’Unione Montana per lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale e urbana.

Il cantiere avrà una durata di 200 giornate lavorative ed inizierà il 2 maggio. Per ogni giornata lavorativa verrà corrisposta un’indennità giornaliera di 33,17 euro più un buono pasto del valore di 4 euro.

Per poter presentare la domanda di partecipazione al cantiere di lavoro, le persone interessate devono essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda. Avranno la priorità i residenti nei Comuni facenti parte dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, disoccupati non percettori di trattamenti previdenziali con età superiore o uguale a 45 anni. Specificità delle mansioni operative da svolgere nel progetto; idoneità fisica accertata dal medico del lavoro dell’Ente. Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono contattare il servizio tecnico dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola al numero 0324/226611.