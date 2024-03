Tante squadre in campo per i recuperi

I campionati non conoscono sosta, si gioca a ritmo serrato per recuperare il tempo perso a causa del maltempo lo scorso 10 marzo. Tutte le sfide inizieranno alle ore 20.30.

In Promozione un’unica sfida in programma, ma fondamentalmente per la classifica: si gioca Valduggia-Briga, con gli ospiti che devono vincere per riportarsi in vetta da soli, trovandosi adesso a meno uno dal Baveno capolista. Altri quattro recuperi si disputeranno nel weekend, tra sabato e domenica, quando il campionato di Promozione osserverà un turno di riposo.

Più corposo il programma della Prima Categoria: in totale si giocheranno cinque partite di recupero, di cui quattro mercoledì sera. Il Piedimulera ospita il Sizzano, staccato di due soli punti dai gialloblù. Lo scorso ottobre il match terminò con un combattuto pareggio per 2-2.

Sfida playoff anche per il Gravellona San Pietro, che ospita l’ambizioso Carpignano. Arancioneri reduci dal buon pareggio di Ornavasso, sesiani attardati di qualche punto ma decisi a inserirsi nelle zone che contano. All’andata Gravellona corsaro col punteggio di 3-2.

Punti facili sulla carta per il Bagnella, che va a Comignago in casa dell’ultima della classe. Facili solo sulla carta però: i novaresi si giocano le ultime chances di salvezza, e sul loro terreno non è mai facile approcciare la gara nel modo giusto. Vittoria degli uomini di Tabozzi un girone fa, con un risicato 1-0.

Importante sfida salvezza a Verampio, con il Crodo penultimo che ospita la Pernatese, terzultima. Ai rossoverdi serve la vittoria a tutti i costi per evitare almeno la retrocessione diretta, gli ospiti sono altrettanto affamati di punti, ma sono reduci da alcuni pesanti ko. All’andata vinse la Pernatese, col punteggio di 2-1.

Si chiude giovedì sera con il clou: partita tosta per l’Ornavassese, che va a Omegna a sfidare l’ottimo Agrano, squadra ostica e difficile da battere. I neri dovranno sudare per tenere a distanza gli inseguitori del Trecate, attualmente a meno tre punti.Pareggio a reti bianche nella gara di andata a Ornavasso.

Infine la Seconda Categoria. Mercoledì sera importante sfida salvezza per il Fomarco, che rende visita al San Maurizio, giovedì la capolista Fondotoce va sul campo del pericolante Maggiora, la Voluntas Suna ospita il Romagnano in uno scontro playoff, Crevolese e Pro Vigezzo cercano punti pesanti rispettivamente contro Armeno e Casale Corte Cerro.

Tuttii recuperi infrasettimanali:

Promozione:

Valduggia – Briga (mercoledì)

Prima Categoria:

Comignago - Bagnella (mercoledì)

Gravellona San Pietro - Carpignano (mercoledì)

Crodo - Pernatese (mercoledì)

Piedimulera - Sizzano (mercoledì)

Agrano - Ornavassese (giovedì)



Seconda Categoria:

San Maurizio – Fomarco (mercoledì)

Borgoticino – Riviera d’Orta (mercoledì)

Pro Vigezzo – Casale Corte Cerro (giovedì)

Armeno – Crevolese (giovedì)

Maggiora – Fondotoce (giovedì)

Voluntas Suna - Romagnano (giovedì)