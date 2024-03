Turismo in crescita nel Distretto dei Laghi, Preioni: "Una nuova conferma per un territorio d'eccellenza"

“La conferma di un territorio d’eccellenza che grazie alle sue bellezze paesaggistiche e ambientali e alla capacità di accoglienza degli operatori del settore, è stato capace prima di superare il picco dell’emergenza pandemica e poi di svilupparsi e migliorare costantemente. La conferma, anche, dell’importanza strategica del Distretto dei laghi, monti e Valli dell’Ossola, che proprio di recente ha visto la Regione aumentare le sue quote in maniera consistente, dal 6% al 40%, salvandolo e mantenendolo indipendente”. Lo dichiara il presidente gruppo Lega Piemonte Alberto Preioni, nel giorno della presentazione dei dati 2023 relativi al comparto turistico regionale.

Il nostro Distretto, così emerge, con oltre 1 milione e 300mila arrivi e più di 4 milioni e 700mila presenze, celebra un altro anno di successo. I laghi Maggiore, Orta e Mergozzo, incastonati tra le dolci colline e le maestose montagne, offrono un’esperienza che continua a sedurre i viaggiatori in cerca di tranquillità e bellezza naturale.

“L’amministrazione regionale in carica, dove la Lega ha la maggioranza di consiglieri, molto ha fatto e molto ancora farà per il turismo – rimarca Preioni – con stanziamenti ad hoc e iniziative per attirare villeggianti dall’Italia e dall’estero. Ora dobbiamo rendere il Distretto dei laghi, monti e Valli dell’Ossola ancor più attrezzato e forte economicamente – conclude – per consentire agli operatori del settore di sostenere le sfide future”.