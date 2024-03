La Valle Anzasca piange la scomparsa di Silvia Pizzi, l'hair stylist dei vip

Lutto a Calasca Castiglione per la prematura scomparsa dopo una breve malattia di Silvia Pizzi, 42enne che da oltre 20 anni lavorava come hair stylist a Mediaset. Ad annunciarlo le principali testate italiane. La giovane di Calasca infatti lavorava a Mediaset da quando ave a 19 anni.

“E' morta dopo una breve malattia Silvia Pizzi, apprezzatissima hair stylist delle nostre star e per tanti anni delle conduttrici e dei conduttori dei nostri telegiornali” annunciava ieri l'azienda capitanata da Piersilvio Berlusconi. . Silvia avrebbe compiuto a breve 43 anni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo dello spettacolo. Primo tra tutti Gerry Scotti che ha ricordato la 43enne con una foto e a corredo una toccante dedica. “Ciao Silvia, ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te”. Sul suo profilo Instagram Barbara D'Urso ha pubblicato una foto con Silvia che le sistema i capelli e un messaggio: "In questo momento sono triste. E alla fine sei volata via, basta soffrire Silvietta. Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno. E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci, quante pettinature...quante risate. E, adesso, quanta tristezza".

Oltre alla sorella Serena lascia il fratello Fulvio, i nipoti e il compagno Marco.

Il rosario è fissato alle 20,30 di domenica nella chiesa di Calasca, mentre il funerale sarà celebrato lunedì alle14,30 a Cernusco sul Naviglio.