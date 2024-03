Alpini di Toceno, Flavio Zamboni rieletto capogruppo

Sabato 24 febbraio si sono tenute le elezioni per il rinnovo del gruppo alpini di Toceno per il triennio 2024-2026. È stato rieletto capogruppo, all’unanimità, Flavio Zamboni e confermato il direttivo precedente con l’innesto di nuovi elementi (vice capogruppo è Francesco Ferrari). Zamboni ha ringraziato tutti coloro che con il loro operato sostengono il gruppo. “Un ringraziamento particolare agli amici e amiche degli alpini, forza motrice del gruppo - ha detto Zamboni - un sentito grazie alla madrina Patrizia Testore per l'attaccamento e la collaborazione che dedica non solo a noi ma anche a tutti i gruppi della sezione (è anche madrina della Fanfara, ndr). Un ringraziamento per la partecipazione al nostro consiglio va al responsabile di valle Enrico Bonzani e a Guido Portinaro, degni rappresentanti degli Alpini della Valle Vigezzo e della sezione di Domodossola”.

Inoltre, il capogruppo ha voluto ricordare l'amico andato avanti Dorino Bottegal per l'impegno e l'aiuto che ha dato in ogni occasione, presso la sede alpina, nei rifugi in montagna e “sempre disponibile a cucinare per le associazioni con i ragazzi diversamente abili in modo di aggregare i ragazzi, le loro famiglie e noi alpini e amici degli alpini”.