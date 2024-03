Continuano i successi del team Cosentino a Milano

Le vittorie del team Cosentino a Milano continuano, questa volta con l'atleta Michael Mundula nei 70 kg nel contatto pieno di K1, affrontando il formidabile Kevin Andrade (Ecuador).

Michael ha iniziato in difficoltà, subendo un duro colpo al costato e al fegato nei primi 20 secondi. Tuttavia, l'intervento deciso del coach Luca Cosentino (come dimostrato nel video) sembra avergli permesso di riprendersi, dominando sia la seconda che la terza ripresa e portando a casa la vittoria per l'ottavo match su nove disputati, mantenendo così la sua imbattibilità.

Nella foto, il pluricampione Elia Cosentino, con un record di 16 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, figlio del coach Luca Cosentino, mentre al centro troviamo Michael Mundula, ancora una volta trionfante all'MGN Milano il 24 marzo.

"La testa fa il 90% del potenziale" spiega il coach, ringraziando i suoi sostenitori e coloro che continuano a credere nel proprio lavoro.