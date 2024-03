Posticipata la finale della coppa Piemonte Valle d'Aosta a causa del maltempo

La finale della Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria, originariamente prevista per oggi, è stata posticipata a mercoledì 3 aprile 2024 a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La gara si terrà sempre presso lo stadio "Liberazione" di Omegna, con inizio alle ore 20:30.

Domani sera importante serata di Coppa anche per il Gravellona San Pietro. I ragazzi di Agostini si giocano infatti l’accesso alla semifinale della Coppa Piemonte di Prima Categoria, in casa dei biellesi del Valle Elvo. Due settimane fa, nella gara di andata,gli arancioneri si imposero per 2-1 al “Boroli”, il discorso qualificazione è dunque molto aperto.