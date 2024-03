Seconda Categoria: vittorie autoritarie per Crevolese e Fomarco

Il Fondotoce pareggia ad Armeno, in casa di una squadra che sta lottando con tutte le sue forze per mantenere la categoria. I ragazzi di Sena vanno in vantaggio con Polli, ma vengono raggiunti dal rigore di Chiesa.

Il Riviera d’Orta si riporta così a meno quattro punti, grazie al 2-1 inflitto al “Curotti” di Domodossola alla Pro Vigezzo. Rossoblù che chiudono in vantaggio la prima frazione grazie al sigillo di Piraglia, ma nella ripresa gli ospiti ribaltano il risultato con Caldi e Pastore.

Cade inaspettatamente la Voluntas Suna, di fronte ad un Fomarco determinato ad ottenere la salvezza diretta. Biancoverdi che indirizzano subito il match con due reti in soli 10 minuti, firmate da Sacco e Arceri, poi nel secondo tempo accade di tutto: i granata sbagliano un rigore con Tirletti, subito dopo Ricchi firma il 3-0 ospite, e a questo punto saltano i nervi ai padroni di casa, che subiscono tre espulsioni nel giro di mezzora e chiudono malissimo una domenica da dimenticare.

Vittoria rotonda anche per la Crevolese, che infierisce sul pericolante Cireggio. Per gli ossolani doppietta di Kone e rete nel finale di Ciocca. I playoff restano a un passo.

Brutta sconfitta per il Casale Corte Cerro, battuto all’inglese da un Maggiora che veniva da un periodo molto complicato. Ai cusiani servirà ancora qualche punto per evitare problemi.

I risultati:

Maggiora - Casale Corte Cerro 2 - 0; Crevolese - Cireggio 3 - 0; Voluntas Suna - Fomarco Don Bosco Pievese 0 - 3; Armeno - Fondotoce 1 - 1; Castellettese - Romagnano 0 - 4; Borgoticino - San Maurizio 1 - 0; Pro Vigezzo - Riviera D'Orta 1 - 2

Classifica:

Fondotoce44 -Riviera d’Orta 40 - Romagnano 39 - Borgoticino, Voluntas Suna31-Pro Vigezzo, Crevolese30 - Casale Corte Cerro 26 –Castellettese, Fomarco 25–Cireggio, Maggiora 23–Armeno 19 - San Maurizio 18