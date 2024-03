Incidente Suno, approda in Regione la pericolosità dell'incrocio della Baraggia

Approda in Regione la pericolosità dell’incrocio stradale alla Braggia di Suno, tra la statale 229 e la provinciale 22, dove sono morti i coniugi domesi Roberto Quaglieri e Armandina Lunghi.

Domenico Rossi (Pd) ha presentato una interrogazione nel corso del ‘’question time’’, per evidenziare che la situazione di pericolosità della strada. “Quattro morti, sessantun feriti e 38 sinistri tra il 2014 e il 22: come intende intervenire la Giunta presso l’Anas per consentire celermente la realizzazione di una rotatoria nel pericoloso incrocio tra la statale 229 e la provinciale 22 a Baraggia di Suno ‘’

L’assessore Marco Gabusi ha risposto che, anche ‘’se la Regione non ha competenza diretta sulle strade, lo scorso anno sono comunque stati realizzati interventi su diverse rotatorie segnalate dagli enti locali. Questo è l’inizio di un percorso per diminuire i sinistri. Suggeriremo anche misure urgenti in attesa dei necessari lavori all’Anas che ha convocato, il 3 aprile, Comune e Provincia per affrontare la problematica dell’incrocio tra le strade 229 e 22’’.