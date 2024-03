Fine settimana di Pasqua con forti precipitazioni e allerta gialla per valanghe

Una vasta e profonda area di bassa pressione si estende su tutta l’Europa centro-occidentale, convogliando sul Piemonte intensi flussi umidi meridionali. Questa configurazione porterà precipitazioni a partire dal pomeriggio-sera di oggi, ma limitate alla parte centro-nord della regione, con quota neve sui 1800-1900 m.

Domani i fenomeni saranno diffusi e più intensi sul Piemonte settentrionale e nordoccidentale, anche a carattere temporalesco, con nevicate sopra i 1600-1700 m.

Domenica l’area di bassa pressione continuerà a rimanere stazionaria, portando ancora precipitazioni moderate su tutto il territorio piemontese, e precipitazioni anche forti o localmente molto forti non solo sul settore settentrionale ma anche tra Alpi Marittime e Liguri, con quota neve in calo al mattino fino ai 1300-1400 m, in progressivo aumento fino a 1700-1800 m in serata.

Le precipitazioni perdureranno sino alla mattina di lunedì, con un successivo miglioramento del tempo nel pomeriggio.

Dopo la settimana perturbata con apporti nevosi abbondanti in montagna, che nelle giornate di martedì e mercoledì hanno raggiunto anche gli sbocchi vallivi e localmente i primi tratti di pianure adiacenti, per il fine settimana pasquale si prevedono nuovi e abbondanti quantitativi di neve in montagna.

Fino a giovedì gli accumuli complessivi sui settori alpini hanno fatto registrare, a circa 2000m, 80-100 cm nelle Valli Monregalesi e Alpi Marittime, con valori decrescenti fino ai settori occidentali delle Cozie Nord e Graie con 10-30cm, per poi ritornare su valori di 60-80 cm sui settori settentrionali.

Sabato e successivamente anche sui settori meridionali nella giornata di domenica, su questa nuova neve, non ancora del tutto consolidata, andrà a depositarsi un cospicuo spessore di neve fresca principalmente sui settori settentrionali e nord-occidentali.

Il grado di pericolo valanghe è previsto in aumento a 4-Forte sui settori più interessati dalle precipitazioni nevose, con possibili valanghe di dimensioni grandi e molto grandi. In relazione all'andamento dei reali accumuli di neve che si registreranno, soprattutto bollettinoallerta29032024a fine giornata di domenica, non si escludono locali eventi valanghivi che potranno interessare in modo significativo le infrastrutture antropiche di fondovalle.

Alla luce del peggioramento previsto per i prossimi giorni, il Centro Funzionale conferma l'allerta gialla per valanghe su nord Piemonte e da domani anche per rischio idrogeologico per le zone a nord del Po.

Per maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti del bollettino valanghe e sul sito di Arpa Piemonte.