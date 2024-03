Previste ancora piogge intense questa notte

E’ prevista dalle 23 di stasera sino alle 8 di domani 1 aprile la fase più acuta della perturbazione che ha portato notevoli piogge e anche frane e allagamenti in alcune parti dell’Ossola.

‘’Nelle ultime 24 ore, tra sabato e oggi, Domodossola ha registrato oltre 200 millimetri di pioggia, in particolare si segnalano 67 millimetri in poche ora in regione Nosere. Anche in altre località dell’Ossola sono stati sfiorati i 200 millimetri di pioggia. Tra queste Larecchio, Fomarco, Toceno, Trasquera, con l’Ossola che risulta la zona più colpita della provincia ’' scrive Meteo Live Vco che invita a seguire attentamente i bollettini di allerta meteo.

In montagna inoltre è previsto vento forte. Isoterma di zero gradi a 2 mila metri; entro domenica sera le precipitazioni nevose si saliranno sopra i 1700-1800 metri.