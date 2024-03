Ventisei anni di solidarietà con Salvatore Ranieri

Ventisei anni di attività benefiche, di iniziative, di concerti e donazioni, in denaro e soprattutto in attrezzature, per un valore che supera il milione e duecento mila euro.

Salvatore Ranieri, il Cantante della Solidarietà, continua a mantenere lo stesso entusiasmo del primo giorno e non si ferma, correndo su e giù per il Nord d'Italia, raccogliendo attorno a sé amici e semplici persone che come lui hanno voglia di fare del bene.

Defibrillatori, carrozzine, ausili vari, allestimenti di parchi giochi, mezzi: la lista delle attrezzature donate in questi anni è lunga, e a beneficiarne sono ospedali pediatrici, come il Gaslini di Genova, Case di Cura, comunità, luoghi di aggregazione. Un ragazzo che ama la musica e che ha usato le sue canzoni per raccogliere fondi, sensibilizzare, aiutare. Impegnando il suo tempo libero - perché ha un lavoro che, come tutti noi, lo impegna da lunedì al venerdì - e donandolo agli altri. Come farà domenica: Salvatore Ranieri il giorno di Pasqua sarà alla mensa Opera San Francesco per i Poveri di Milano.

"Dedicheremo la giornata alle persone bisognose - racconta con l'entusiasmo che lo caratterizza da sempre - saremo alla mensa dei poveri di Milano per servire il pranzo a 3500 senza tetto al mattino, e altri 3500 bisognosi al pomeriggio". La sua, e quella degli amici e dei volontari che con lui saranno a Milano, non sarà una presenza finalizzata solo a servire il pasto e a condividere la giornata di festa con i più bisognosi: "Considerato che ogni settimana la mensa dei poveri è frequentata da oltre 25mila persone, abbiamo pensato di donare un defibrillatore salvavita alla struttura, che potrà essere utilizzato in caso di emergenza e potrà aiutare a salvare vite umane".

Ranieri ormai da oltre 12 anni collabora con Mediafriends e Mediaset che spesso gli dedica servizi televisivi e lo segue nelle sue iniziative - le telecamere saranno presenti anche a Milano il giorno di Pasqua - e sarà protagonista a breve di un servizio a "Studio aperto" che racconterà i 26 anni di vita dedicati al prossimo dal Cantante della Solidarietà.

E nelle prossime settimane l'attività benefica non si fermerà: è già in programma la donazione di un defibrillatore pediatrico all'ospedale Città della Speranza in Veneto e la consegna di carrozzine speciali ad Aviano.