Il baby scalatore Federico Tomasi ospite a Ornavasso

A dodici anni, in compagnia di una guida alpina del Cai, ha conquistato la vetta del Monte Bianco, l'anno prima invece aveva raggiunto la cima del Cervino: il baby scalatore più giovane d'Italia, Federico Tomasi, sarà a Ornavasso sabato 6 aprile, presso la sala polivalente in piazza XXIV Maggio, in un evento organizzato dall'associazione Il Sogno di Giulietta con la partecipazione del Cai sezione di Gravellona Toce.

Federico, 14 anni oggi, che del suo amore per la montagna e di quelle avventure ha scritto un libro dal titolo "Voglio salire lassù", dialogherà con Lorenzo Pavesi, professore di scuola media, grande appassionato di montagna ed autore lui stesso di libri dedicati alla montagna.

Federico Tomasi vive in un piccolo centro della cintura del torinese e ha compiuto le sue imprese alpinistiche accompagnato dalla guida alpina trentina Matteo Faletti.