Cireggio e Casale Corte Cerro si giocano la Coppa

Mercoledì sera si assegna il primo trofeo della stagione in Seconda e Terza Categoria: si gioca infatti la finale provinciale della Coppa Piemonte di categoria. Sarà una sfida tutta cusiana, tra il Cireggio e il Casale Corte Cerro, che in semifinale eliminarono rispettivamente Pro Vigezzo e Fomarco.

Si gioca alle 20.30 al “Liberazione” di Omegna, con ingresso libero. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempisupplementari della durata di 15 minuti ciascuno. In caso di persistente parità si eseguiranno icalci di rigore. La finale avrebbe dovuto essere disputata la settimana scorsa, ma è stata rinviata a causa del maltempo.

Albo d’oro recente della competizione:

2017/18: Virtus Villa; 2018/19: Virtus Villa; 2019/20 e 2020/21: non disputata causa Covid; 2021/22: Gravellona San Pietro; 2022/23: Casale Corte Cerro

Prevista anche la disputa dell’ultimo recupero delle partite rinviate lo scorso 10 marzo in Promozione: la Juve Domo va a Biella in casa del Ce-Ver.Sa.Ma., con l’obiettivo di tenere a distanza i gialloblù biellesi. I granata occupano attualmente una posizione di classifica interlocutoria, sembrano troppo distanti sia dai playoff che dai playout, ma è bene non abbassare la guardia e portare a casa più punti possibili nelle ultime gare di campionato.