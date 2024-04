Nasce il "Punto digitale facile", un aiuto ai cittadini per dialogare con la pubblica amministrazione

“Punto digitale facile” è il nuovo progetto sviluppato dal Sistema Bibliotecario del Vco, con la collaborazione del Consorzio dei Servizi Sociali e dell’Unione Montana Valle Ossola, attivo da qualche giorno presso la biblioteca “Contini” di Domodossola.

Il progetto è stato illustrato questa mattina dai rappresentanti degli enti che ne fanno parte. “Si tratta di un servizio che offre un aiuto per accedere ai servizi digitali fondamentali - spiega Daniele Folino, assessore alla Cultura e alle Biblioteche di Domodossola - . È un aiuto importante sicuramente per persone che sono più avanti con l’età, ma anche per i giovani che, nonostante conoscano benissimo internet e i social, possono avere difficoltà nell’accedere ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni”.

Il “Punto digitale facile” è infatti uno sportello a cui chiunque può rivolgersi per avere un sostegno riguardante tutti quei servizi che oggi sono ormai fondamentali per il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, quali la creazione dell’identità elettronica (Spid) o di una mail Pec, oppure l’accesso a documenti digitali.

“Sono estremamente contento che questo progetto abbia preso il via e che la nostra biblioteca stia continuando a crescere” conclude Folino.

“Questo progetto risponde ai bisogni tecnico-procedurali dei cittadini – spiega Andrea Cassina, responsabile del Sistema Bibliotecario del Vco – aiutandoli con strumenti che sono ormai indispensabili per dialogare con la pubblica amministrazione. Dall’altro lato, offriamo un vero e proprio processo di educazione digitale: se tutti i cittadini avessero lo Spid, una Pec e utilizzassero gli stessi strumenti, avremmo risolto il 90% dei problemi. Il “Punto digitale facile” punta proprio a rispondere a queste necessità”.

Lo sportello attivo alla biblioteca di Domodossola non sarà l’unico nella provincia del Vco: grazie ad un finanziamento Pnrr, sono ne già stati attivati altri due nelle altre principali biblioteche del sistema, Verbania e Omegna, mentre tramite il Ciss e l’Unione Montana saranno aperti altri cinque sportelli, per un totale di 8 in tutto il territorio del Vco. “Il progetto avrà una durata di due anni, fino alla fine del 2025 – prosegue Cassina – L’obiettivo è quello di raggiungere circa 5000 persone”.

Importante anche la collaborazione con il Consorzio dei Servizi Sociali del Vco. Sonia Manini, direttrice del Ciss Ossola, dichiara: “Siamo molto contenti, insieme anche ai Consorzi del Verbano. Del Cusio, di questa idea. Abbiamo valutato l’opportunità e la necessità di portare nuovi servizi ai cittadini. Abbiamo innanzitutto incaricato l’associazione “Tra il dire e il fare” di seguire questo servizio in collaborazione con noi. Abbiamo aperto cinque punti di facilitazione, che sono nelle nostre sedi territoriali di Vanzone, Villadossola, Crevoladossola, Baceno e Santa Maria Maggiore”, prosegue Manini. “In questo modo andremo a intercettare tutta quella fascia di popolazione diversificata non solo dal punto di vista geografico, quindi lontana dalla città, ma anche chi ha particolari esigenze sul piano sociale, culturale, oltre che anagrafico”.

Le stesse esigenze sono quelle che hanno portato alla collaborazione dell’Unione Montana Valle Ossola, rappresentata da Flavia Grossi: “Ci stiamo confrontando con i colleghi per trovare il miglior modo di diffondere capillarmente questa opportunità. Per chi vive in piccoli comuni montani può esser difficile avvicinarsi a qualcosa di nuovo, come gli strumenti digitali. Per questo stiamo lavorando per creare diversi punti di facilitazione – spiega Grossi – Noi non avremo una sede fissa, ma una sorta di reperibilità, in modo da raggiungere più persone possibile”.