Inaugurato il treno Mika dedicato alla città di Domodossola FOTO

Una grande festa tra Italia e Svizzera oggi per il battesimo del nuovo treno delle Bls svizzere Mika che collega Berna e Domodossola attraverso il traforo del Sempione: sono ben tre i nuovi treni in servizio sulla linea, treni moderni e confortevoli, ciascuno dei quali è stato intitolato rispettivamente alla città di Briga, a quella di Domodossola e a Varzo.



La giornata, organizzata dalle Bls con la collaborazione del Comune di Domodossola e della Pro Loco domese, era già iniziata in mattinata con il trasferimento degli ospiti dalla stazione di Domodossola a quella di Briga. Qui la prima parte della cerimonia di intitolazione, seguita poi da quella a Varzo. Infine, l'arrivo a Domodossola presso la stazione internazionale dove, ad attendere il convoglio al binario 3, c'era il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: "La Regione Piemonte investe un milione di Euro ogni anno per questo collegamento ferroviario - ha detto Cirio - perché riteniamo che sia di fondamentale importanza per il territorio in quanto la linea viene utilizzata sia per turismo che per lavoro. La sinergia tra pubblico e privato funziona, e oggi con questi tre nuovi treni il servizio sarà ancora più efficiente".



Il Sindaco Lucio Pizzi ha poi voluto rimarcare il ruolo cruciale della stazione internazionale di Domodossola: "Vi si intrecciano storie umane, non è solo un punto di passaggio - ha affermato - l'inaugurazione dei nuovi treni è un ulteriore tassello che rafforza i rapporti tra Italia e Svizzera. L'asse del Sempione continua ancora oggi a favorire la crescita dei territori sia da un versante che dall'altro. Con questo ulteriore passo le Bls raggiungono un nuovo traguardo e siamo fiduciosi che questo rappresenti un ulteriore passo verso il futuro".



Il direttore della mobilità viaggiatori Bls Ag, Ulrich Schaffeler, ha voluto sottolineare che "Nonostante i limiti dati dall'infrastruttura del Sempione, le Bls dal 2017 gestiscono il traffico regionale e il collegamento diretto tra Domodossola e Berna. In questi anni abbiamo continuato ad ampliare la nostra offerta, con il Trenino Verde delle Alpi e con servizi sempre migliori, e diventando partner anche del progetto Interreg per la valorizzazione del sentiero Stockalper. Oggi festeggiamo invece l'entrata in servizio due tre nuovi convogli che sono confortevoli, moderni e offrono più posti a sedere".



Al momento istituzionale è seguita poi la festa organizzata nell'atrio della stazione di Domodossola, con spettacoli di magia per i bambini, la ruota della fortuna con tanti premi e gadget in palio, la merenda e l'aperitivo offerti dalla Pro Loco.