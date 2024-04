"Bici in rosa" per promuovere la salute delle donne

Tutti in bici, eventualmente con accessori rosa e fucsia, per promuovere la consapevolezza del valore della salute nelle donne: sabato 6 aprile è in programma, organizzata da Fiab Vco in collaborazione con il gruppo Positivo è meglio, Pro loco Domodossola, Step Up e Comune di Villadossola, l’iniziativa “Bici in Rosa – Pedaliamo insieme, nessuno perde tutti vincono“.

L'appuntamento è per le ore 14 in piazza Chavez a Domodossola: alle 14.30 si partirà tutti insieme alla volta della collinetta dello Sport di Villadossola percorrendo la Ciclovia del Toce. Qui alle 16 è previsto un flash mob a cura di Step Up e alle 16.30 la merenda in compagnia. Per informazioni è possibile contattare Anna al numero 3474167806 o Paola al numero 3333253240.

E' gradita l'iscrizione compilando il form.