Al Cireggio la Coppa Piemonte Seconda e Terza Categoria del VCO

Successo del Cireggio nella finale provinciale della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria: al “Liberazione” gli omegnesi hanno avuto la meglio per 2-1 sul Casale Corte Cerro, vincitore della scorsa edizione. La partita, che si è giocata davanti ad una buona cornice di pubblico è stata intensa. Entrambe le squadre vogliono conquistare il trofeo. I biancorossi trovano il gol del vantaggio dopo soli 6 minuti con il solito Giusto e alla mezzora raddoppiano con Erbetta. Finale che sembra già decisa, ma il Casale al decimo minuto della ripresa accorcia le distanze con bomber Bossi. I detentori del trofeo spingono per cercare la rete del pareggio, ma il risultato non cambierà più: finisce con i biancorossi in trionfo.

Il Cireggio scrive così il suo nome nell’albo d’oro della competizione, e parteciperà alla fase regionale della Coppa di Categoria.

Nel recupero del campionato di Promozione, trasferta amara per la Juve Domo in casa del Ce.Ver.Sa.Ma. Biella. I ragazzi di Nino escono sconfitti per 2-1, e vengono avvicinati in classifica dalla formazione biellese, dietro adesso di solo un punto. Per i granata gol di Tasin.