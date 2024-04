Csi: Campionati Open B in campo, ma tante partite rinviate

I campionati Open B nel Csi non si ferma nemmeno il sabato di Pasqua: ma ci pensa il maltempo a impedire la disputa di numerose partite.

Nel girone B1 le due leader Atletico Coggia e Massino Visconti non scendono in campo causa maltempo; sono solamente due le partite disputate, più una assegnata a tavolino. Nel girone B2non fa più notizia la vittoria del Traffiume nel derby contro il Rio Cannero, per il resto solo altre due partite disputate.

Risultati e classifiche dei gironi del VCO:

Campionato Open B – Giornata23:

RISULTATI GIRONE B1 : Arcadias - Boca Cusio 0-2; Astroflor F.C. - Quarna 3-5; Pettenasco - As Massino Visconti Rinviata; Porki'S Trobaso - Virtus Crusinallo Rinviata; HerculaneumIselle - Gs Fondotoce 4-0 (a tavolino); Rapid Pogno - S. Anna Rinviata; Riposa: Atletico Coggia

CLASSIFICA GIRONE B1 : Atletico Coggia 49; As Massino Visconti 47; Virtus Crusinallo 1905 41; S. Anna 37; Quarna 35; A.S.D. Pettenasco Calcio 26; Arcadias 26; Gs Fondotoce 26; AsdHerculaneumIselle 26; Astroflor F.C. 23; Boca Cusio 20; Porki'S Trobaso 14; Rapid Pogno 13

RISULTATI GIRONE B2 : Old Omegna Csi - Bar Mood Rinviata; Rio Cannero - Traffiume 2-4; U.S. Villadossola - Real Migianda Rinviata; Nosere - Sangiorgese 3-7; Paulon Stresa - Megolo Rinviata; F. Saletti Traffiume - F.C. Bracchio 11-1; Riposa: Inter Iselle