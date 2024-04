Valentina Greggio premiata da Cirio

La visita a Domodossola in occasione dell'inaugurazione del nuovo treno delle Bls, è stata anche l'occasione per Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, di incontrare la campionessa italiana Valentina Greggio.



Al termine della cerimonia infatti, in stazione a Domodossola, Cirio ha salutato Valentina complimentandosi con lei a nome di tutto il Piemonte per aver appena vinto il titolo italiano di sci di velocità. Cirio ha anche consegnato alla campionessa verbanese una targa ricordo.