Un nuovo consiglio direttivo per il Cai Valle Vigezzo

I soci della sezione valligiana del Club Alpino Italiano si sono riuniti in assemblea presso la sala polifunzionale di Toceno sabato 16 marzo per eleggere la nuova squadra che andrà a dirigere il sodalizio per il prossimo triennio. Il nuovo consiglio direttivo, in parte rinnovato rispetto al precedente, risulta formato da: Elisabetta Adorna, Antonello Bergamaschi, Tiziano Maimone, Diego Ramoni, Alberto Bonzani, Michele Bona, Marco De Ambrosis, Nicola Rossi, Roberto Paniz, Enrico Cheula, Michael Dresti, Raffaele Marini, Mattia Mascheroni, Giampaolo Maini e Tim Shaw. Revisori dei conti: Carlo Botta, Stefano Cesati e Tommaso Ghiaroni.

Durante la cena sociale all’albergo “La Scheggia” di Santa Maria Maggiore sono stati insigniti delle Aquile d’oro i soci con anzianità di iscrizione cinquantennale (Marcello Azzari, Felice Bergamaschi, Carlo Antonio Botta, Pietro Caboni, Luca Castelnuovo, Enrico Cheula, Claudio Cottini, Tullio Domenici, Giacomo Garavaglia, Antonio Gnuva, Giulio Locatelli, Raffaele Margaroli) e venticinquennale (Stefano Longhin, Silvia Ramoni, Nicola Rossi e Renato Zanni). Il 2024 sarà un anno molto impegnativo per i Cai Vigezzo in quanto ricorre il cinquantesimo di fondazione (1974-2024), che verrà festeggiato con un ricco programma di appuntamenti, tra cui figurano anche l’inaugurazione del ristrutturato rifugio Bonasson e l’intitolazione della sede di Prestinone a Claudio Giorgis.