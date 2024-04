E' la vigilia della prima edizione della VillAvis race

Si correrà domenica 7 aprile la prima edizione del “Villavis Race”, trail che prevede diverse distanze nel tracciatio tra Villadossola-Pallanzeno e ritorno. Organizzata dall’Associazione . La manifestazione podistica, prima prova dell’Avis Cup 2024 e valida per il Campionato provinciale trail Fidal Vco individuale e a squadre, è organizzata dall’Atletica Avis Ossolana, in collaborazione con diverse associazioni di Villadossola. Il ricavato andrà all’associazione Ugi Amici dell’Ossola, per realizzare una stanza riabilitativa per i bambini ammalati di tumore.

Domenica sono in programma una 18 chilometri competitiva valida per il Campionato Provinciale Trail Fidal VCO individuale e a squadre) ed anche una 18 chilometri e una 11 chilometri non competitive.

Il ritrovo inizierà alle 7:30 in piazza della Repubblica; la partenza della 18 km competitiva alle ore 9:30 e alle ore 9:35 le due non competitive. Sono previsti sul tracciato dei posti di ristoro Il percorso, dicevamo, prevede la partenza dalla piazza centrale di Villadossola, poi si snoderà lungo sentieri, mulattiere e ciclabili che costeggiano il fiume Toce; passaggio finale alla “Collina dello Sport” e rientro in piazza della Repubblica. Alle ore 12 è infine prevista polenta per tutti con i Pulentat da Vila.