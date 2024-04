Tudor “Il derby è speciale, serviranno testa e cuore”

ROMA (ITALPRESS) - "Amo le partite importanti come il derby, perchè sono diverse. Ma alla fine va preparata al meglio possibile, come tutte le altre. Non puoi sfuggire alle sensazioni della città, dei tifosi e dei giocatori, ma il derby va vissuto con il giusto antagonismo, con il rispetto degli avversari e del calcio. Per me questo è lo sport, questo è il calcio, questi sono i derby". Sono le parole di Igor Tudor, in conferenza stampa, alla vigilia del derby contro la Roma. "Servirà una Lazio giusta, buona con testa e cuore - ha proseguito il tecnico biancoceleste -. Sicuramente è una partita sentita da parte di tutti, a maggior ragione va usata la testa, però servirà andare forte e fare il meglio possibile". Per quanto riguarda i cugini, "è una Roma diversa e interessante, con delle idee giuste. Ha tanta qualità nel gioco e De Rossi ha fatto un buon lavoro anche se è all'inizio della sua carriera - i complimenti di Tudor - Ha dei valori che condivido, anche se non lo conosco bene. Sarà una gara molto difficile che vedrà affrontarsi due squadre che vogliono tenere la palla, e questo già è una cosa positiva. Però spero di vincere. Io provo a trasmettere il mio calcio e a migliorare la squadra un passo alla volta. Capisco l'importanza di questa partita per la città e non vedo l'ora di giocare".- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).