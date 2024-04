Le previsioni meteo per il fine settimana

Un promontorio anticiclonico si rinforza e si estende progressivamente sul bacino del Mediterraneo e sull'Europa centrale fino alla Scandinavia, garantendo condizioni stabili sul Piemonte per i prossimi giorni. “Si segnala un graduale aumento dello zero termico, che raggiungerà i 4000 m, e delle temperature, che potranno superare i 26 °C in pianura nella giornata di domenica” si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte.

SABATO 6 APRILE 2024

Nuvolosità: cielo soleggiato o velato in montagna; altrove nubi irregolari, in diradamento nel corso della mattinata fino a cielo poco nuvoloso nel pomeriggio. Foschie o locali nebbie sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore aumento fino a 4000-4100 m. Venti: moderati in montagna, occidentali sulle Alpi, con rinforzi tra Cozie e Marittime, e meridionali sull'Appennino; deboli o localmente moderati da sud su Astigiano e Alessandrino e deboli in regime di brezza altrove

DOMENICA 7 APRILE 2024

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso per velature in transito; locali foschie in formazione sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve calo sui 3700-3900 m in serata. Venti: sudoccidentali in montagna, moderati sulle Alpi e deboli sull'Appennino; calmi o deboli in regime di brezza altrove