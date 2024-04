Bis alla Parigi-Roubaix per il campione del mondo Van der Poel

ROUBAIX (FRANCIA) (ITALPRESS) - Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) conquista il successo nella Parigi-Roubaix 2024, alle sue spalle Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). La vittoria del campione del mondo arriva dopo uno strepitoso attacco a 59 km dalla fine della corsa, che non lascia scampo alla risposta degli avversari. Per il fenomeno olandese si tratta del secondo trionfo consecutivo in questa manifestazione, che gli permette di ripercorrere le orme di Tom Boonen, l'ultimo a riuscire in una simile impresa. Inoltre Van der Poel, avendo vinto il Giro delle Fiandre della scorsa settimana, raggiunge anche il traguardo di Fabian Cancellara, che nel 2013 riuscì a centrare questa incredibile doppietta nella stessa stagione.- foto Ipa Agency - (ITALPRESS).