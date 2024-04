A Nosere il raduno delle auto del Domo Street Crew

Sono tutti giovanissimi e accomunati da un'unica passione: le belle auto, possibilmente sportive, meglio ancora se con qualche cavallo in più e personalizzate. Le lavano, le tirano a lucido, si danno appuntamento e le mettono in mostra, perché tutti le possano ammirare. Sono i ragazzi del "Domo Street Crew", un gruppo di appassionati di auto e motori che due volte al mese si incontrano nel parcheggio coperto del Centro commerciale in Regione Nosere con le loro belle auto, non senza essere prima passati al vicino autolavaggio per tirar via ogni singola macchia di sporco e lucidarle che più di così non sarebbe possibile.

Al parcheggio poi mostrano con orgoglio il proprio mezzo, e ammirano gli altri presenti, chiacchierano di auto, di scarichi aftermarket, di verniciature e di accessori da montare. Nulla a che vedere con "Fast & Furious": qui di gare non se ne fanno, nemmeno prove di velocità. Il bello è proprio questo, esporre con orgoglio la propria auto, ammirare quelle degli amici, esibire quell'accessorio magari acquistato con tanto sacrificio, gli adesivi particolari o la verniciatura speciale.

"Siamo un gruppo di amici con la passione per le auto - ci racconta Lorenzo, uno dei referenti di Domo Street Crew - ci ritroviamo un venerdì sì e uno no sotto al Carrefour. Abbiamo scelto questa location perché un po' fuori mano e siamo sicuri di non dare fastidio a nessuno. La nostra serata inizia con il pit stop al vicino autolavaggio. Qui prepariamo le nostre auto, lavandole per bene e lucidandole, e poi le parcheggiamo per esporle. Chiacchieriamo, ammiriamo le auto degli amici, condividiamo la nostra passione".

Questa sorta di raduno è diventato un appuntamento fisso anche per chi un'auto così bella non ce l'ha ma la sogna: "Tanti ragazzini arrivano con i loro motorini, e guardano le nostre auto, sognando un giorno di possederne una anche loro - dice Lorenzo - il centro commerciale è aperto fino alle 22 così possiamo entrare, comprare qualche bibita e qualcosa da sgranocchiare, insomma trascorriamo la serata tra amici e belle auto".

E di auto belle e particolari ce ne sono davvero molte: Audi Rs, Fiesta St, Nissan R34 Skyline alla Fast & Furious. La più insolita? Una Hiunday I30 color verde e cromata, la più ammirata in questo momento. Ma il raduno a Nosere non è l'unico appuntamento: "Spesso ci ritroviamo anche a Trontano nel parcheggio di un locale che ci ospita - spiega Lorenzo - e trascorriamo lì la serata".

Non solo raduni però: Domo Street Crew ha in programma anche due eventi. Il primo sarà la partecipazione a Pieve Vergonte, il 4 e 5 maggio, al Prima Vera Fest. Qui, in collaborazione con il gruppo "Scoppiati Racing Team", i ragazzi domesi esporranno le loro auto: una ventina al sabato, almeno una cinquantina la domenica. Ma il grande appuntamento è fissato per domenica 12 maggio a Domobianca: qui si svolgerà il raduno statico Summer Cars: oltre a tante belle auto sportive, d'epoca e youngtimer, ci saranno musica, area ristoro, gare di scarico e prove varie.