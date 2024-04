Posata a Pieve Vergonte una targa in ricordo di Norma Cossetto

Tagli di nastri sabato mattina a Pieve Vergonte, dove è stata posata prima una targa in ricordo di Norma Cossetto - la studentessa italiana, istriana di un villaggio nel comune di Visignano, uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani – e poi inaugurate una strade ed una nuova piazza.

‘’La targa a Norma Cossetto – spiega il sindaco Maria Grazia Medali – è stata posata vicino alla panchina rossa per richiamare l’attenzione della violenza sulle donne. Questo perché purtroppo nei momenti di massima conflittualità, le prime persone ad essere aggredite e violentate sono proprio le donne. Ci sembrava corretto farlo, per sottolineare come sia facile essere aggressivi contro persone che in certi momenti sono più deboli. In guerra si violentano le donne, in pace le donne sono coloro che in momenti di crisi familiari vengono uccise’’.

Dopo il sindaco sono intervenuti gli esponenti del Comitato provinciale che sta sensibilizzando sul ricordo di Norma Cossetto e che ha promosso la posa di diverse targhe in ricordo della studentessa istriana.

Successivamente sono state inaugurate una piazza e una strada ed il sindaco ha ringraziato le persone ce hanno messo a disposizione i terreni per realizzarle. Medali ha rimarcato ‘’l’importanza di queste opere che, oltre a migliorare la viabilità, sono anche punto di incontro per le persone dei quartieri’’.

La strada è stata intitolata a Dante Alighieri dove è stato ricavato anche un spazio giochi con panchine mentre la strada è stata denominata via Casella.