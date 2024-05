Uncem invita le famiglie a partecipare alla Giornata Mondiale dei Bambini

Uncem, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, invita tutti i comuni a prendere parte ad un importante evento: il 25 e il 26 maggio si tiene, a Roma, la prima Giornata Mondiale dei Bambini, promossa da Papa Francesco.

Un evento di grande importanza, organizzato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Uncem, d’intesa con il Comitato promotore, invita dunque le famiglie ad aderire all’iniziativa, compilando l’apposito modulo per registrare il proprio gruppo. Queste le parole di Uncem:

"Il tema della crisi demografica, intrecciata con la crisi climatica, è per i nostri paesi, per le nostre comunità, per i nostri territori, centrale. Dobbiamo affrontarla con opportune scelte, Politiche, iniziative - evidenzia Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem - Lo stiamo facendo, per quanto di nostra competenza, investendo ad esempio sulle scuole, chiedendo che siano potenziate e non chiuse, dando servizi e opportunità alle famiglie. Lo spopolamento dei territori rurali e montani, di tutti i piccoli Comuni - con numeri raddoppiati nei prossimi decenni rispetto alle città - è una sfida del Paese. Le famiglie sono cellule fondamentali per la nostra società, per i nostri paesi, per la vitalità dei territori. Sono presente e futuro, con i bambini, i ragazzi, i giovani sui quali credere, nell'ascolto, nel dialogo, nella garanzia di opportunità e servizi".