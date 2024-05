Successo per i ragazzi de Il Ciclista a Camino

I ragazzi de Il Ciclista hanno ottenuto a Camino (Alessandria) un'ottima prestazione nella quarta Prova XC Piemonte CUP. Affrontando un circuito impegnativo, reso ancor più difficile dalle alte temperature e da una salita finale sfidante, i bikers della squadra Ossolana hanno colto risultati positivi.

Tra tutti, spicca il brillante terzo posto conquistato da Geo Bianchetti, Esordiente del secondo anno. La sua performance sul podio è una conferma tangibile della sua costante crescita sin dall'inizio della stagione, dimostrando impegno e determinazione.

Anche il suo compagno di categoria, Riccardo Vietti, ha dato il meglio di sé. Partendo dalle retrovie, Vietti è riuscito a conquistare un ottimo 14º posto.

Non da meno sono stati Luca Siccoli ed Elia Valterio, Esordienti del primo anno, che hanno affrontato la loro prima esperienza in categoria con grande impegno. Nonostante la sfida, sono riusciti a chiudere rispettivamente al 24º e al 25º posto, dimostrando di avere grandi potenzialità per il futuro.