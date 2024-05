Santa Maria Maggiore inserita tra le mete consigliate dal Telegraph per l'estate tra le Alpi

Santa Maria Maggiore sempre più superstar della stampa internazionale: il Telegraph, nella sua versione online, ha dedicato un post alla località vigezzina, inserendola tra le mete da non perdere per l'estate 2024 tra le Alpi. Nel post, a firma di Sarah Baxter pubblicato il 13 maggio, Santa Maria Maggiore viene presentata come un pittoresco paesino che merita già di per sé una visita, ma viene in particolare posto l'accento sulla ricchezza della sua storia e dei suoi musei, da quello degli Spazzacamini alla Casa Museo dedicata all'acqua di Colonia. Il Telegraph consiglia poi un viaggio a bordo della Ferrovia Vigezzina, o un trekking lungo la via del Mercato.