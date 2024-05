Sanità, l'allarme dei sindacati: settore a rischio paralisi per un presunto errore di Azienda Zero

Mediante una nota stampa congiunta, i sindacati sanitari FP CGIL Piemonte, CISL FP Piemonte, UIL FPL Piemonte, FIALS CONF S.A.L. Piemonte, Nursind Piemonte e Nursing Up Piemonte hanno espresso preoccupazione per presunte irregolarità nel concorso regionale per infermieri gestito da Azienda Zero.

Il problema è emerso quando le sigle sindacali hanno appreso che due infermieri avrebbero presentato ricorso al TAR Piemonte, sollevando dubbi sulla correttezza delle prove orali.

Se le accuse fossero confermate - scrivono i sindacati -, le attuali graduatorie aziendali potrebbero essere sospese o revocate, con ripercussioni significative per i lavoratori e l’intera comunità. I piani ferie dei professionisti sanitari sarebbero a rischio, così come le intese sindacali sulla reinternalizzazione dei servizi sanitari e le assunzioni straordinarie di infermieri.

I sindacati sottolineano inoltre che molte Aziende sanitarie non hanno ancora coperto il turnover e le numerose previsioni di pensionamento dei sanitari potrebbero compromettere la tenuta dei servizi e i progetti di riduzione delle liste di attesa.

Inoltre, prosegue la nota, molti professionisti, già chiamati dalle Aziende e in attesa dell’assunzione definitiva in vista della alcuni hanno rassegnato le dimissioni da datori di lavoro privati, vivono un limbo contrattuale.

"Uno scenario apocalittico - concludono - che la Regione sarà chiamata a risolvere velocemente". In caso contrario, scrivono "valuteremo di intraprendere tutte le iniziative necessarie per difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che non possono continuare a pagare sulla propria pelle subendo carichi di lavoro estenuanti".

Appello dei Sindacati

I sindacati, tra cui FP CGIL Piemonte, CISL FP Piemonte, UIL FPL Piemonte, FIALS CONF S.A.L. Piemonte, Nursind Piemonte e Nursing Up Piemonte, chiedono alla Regione di intervenire rapidamente per risolvere la situazione e minacciano azioni legali se non verranno fornite garanzie certe per la tutela dei diritti dei lavoratori.