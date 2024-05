Studenti ossolani protagonisti dei Social Teaser del Premio Info-Point Leggere le Montagne 2023

Gli studenti ossolani vincitori dell'edizione 2023 del Premio Info-Point Leggere le Montagne sono i protagonisti dei social teaser che hanno realizzato in occasione dell'educational che si è svolto a Crodo presso l'Istituto Fobelli. Hanno infatti vestito il ruolo di autori ed attori dei video promozionali realizzati per sensibilizzare sulla tematica della qualità della vita nelle Alpi e sulla possibilità di vivere e lavorare nei paesi alpini.

I video saranno abbinati alla campagna di comunicazione che il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi ha deciso di lanciare per invogliare i giovani a scegliere le Alpi come casa. Il frutto del loro impegno condiviso è una serie di brevi clip, disponibili sul canale youtube.

Il Premio Info-Point Leggere le Montagne 2023 e tutte le attività ad esso collegate sono stati organizzati dall’Associazione Ars.Uni.Vco E.T.S., in qualità di INFO-POINT di Domodossola della Convenzione delle Alpi, e in collaborazione con Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico e Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna e con gli sponsor di progetto GAL Laghi e Monti, Unione Montana Alta Ossola e Associazione culturale Mario Ruminelli. Per scaricare l’e-book con racconti e post: https://www.arsunivco.eu/wp-content/uploads/attachments/ConvenzioneAlpi/LeggereLeMontagne2023_e-book.pdf).





Ecco i quattro social teaser ideati e realizzati dai vincitori del premio InfoPoint Leggere le Montagne 2023, sono a disposizione di chiunque per "sponsorizzare" la vita in montagna: