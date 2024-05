Crevoladossola: un'app per rimanere aggiornati

Il Comune di Crevoladossola annuncia l'attivazione di due nuovi servizi digitali pensati per migliorare la comunicazione con i cittadini e offrire aggiornamenti in tempo reale su tutte le attività e gli eventi del territorio. Da oggi, infatti, sono disponibili una Newsletter e la nuova App "La Mia Città".

La Newsletter del Comune di Crevoladossola è un servizio pensato per tenere tutti i cittadini informati sulle notizie più rilevanti, gli avvisi, le iniziative e gli eventi locali. Iscriversi è semplice: basta visitare la Home Page del sito del Comune e cliccare sul bottone "Newsletter" nel menu "Accesso rapido". Una volta effettuata l'iscrizione, si potrà scegliere di ricevere informazioni su tutti gli argomenti disponibili o selezionare solo quelli di maggior interesse.

In aggiunta, il Comune ha lanciato la App "La Mia Città", disponibile per dispositivi Android e iOS. Questa applicazione offre un accesso diretto e immediato a tutte le notizie, gli avvisi e gli eventi del Comune. Scaricare l'app è facilissimo: basta visitare la Home Page del sito del Comune, cliccare su "Scarica l'App del Comune La Mia Città" nel menu "Accesso rapido" e utilizzare il QR Code per il download diretto.