Maltempo sull'Italia, rischio grandine e nubifragi: le previsioni meteo di oggi

(Adnkronos) - Meno di un mese all'estate, ma la primavera ancora non decolla. Anche la settimana appena iniziata sarà quindi all'insegna del maltempo sull'Italia, con tanti temporali e rischio grandine e nubifragi su diverse regioni. Questo il quadro delineato dagli esperti per le previsioni meteo di oggi, 27 maggio, e per i giorni a venire.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che nella giornata odierna i temporali bagneranno ancora una volta il nordovest; nel corso della notte e nelle prime ore di martedì 28 il maltempo si estenderà poi al resto del settentrione e ai settori adriatici con piogge battenti e un calo generalizzato delle temperature. Mercoledì 29 sarà una giornata più tranquilla grazie a un timido aumento pressorio, ma che non sarà in grado di evitare comunque lo sviluppo di qualche nota di instabilità sui rilievi alpini e su molti tratti della dorsale appenninica.

Tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio poi è attesa una nuova ondata di maltempo: alle alte latitudini infatti, tra Isole Britanniche e Scandinavia, sono presenti vaste aree di bassa pressione pronte ad inviare correnti di aria fresca e instabile fin verso l'Italia.

A causa della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera) e dei forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse, si verranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scatenare, localmente, forti colpi di vento e grandinate.

In questo frangente le regioni più a rischio saranno ancora una volta quelle settentrionali, specie orientali: attenzione, in particolare, a Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Lazio.

Nei giorni successivi poi lo scenario meteo pare ancora ben lontano da un definitivo ritorno a condizioni di maggiore stabilità atmosferica: in concomitanza con l'avvio dell'estate meteorologica (sabato 1 giugno) dovremo ancora fare i conti con tanti temporali e piogge, quantomeno sulle regioni centro-settentrionali.

Lunedì 27. Al Nord: peggiora ad iniziare dal Nord-Ovest. Al Centro: soleggiato e caldo. Al

Sud: soleggiato e caldo.

Martedì 28. Al Nord: instabile al Nordest. Al Centro: temporali e piogge sulle regioni adriatiche. Al Sud: instabile sugli Appennini.

Mercoledì 29. Al Nord: rovesci pomeridiani sulle Alpi. Al Centro: rovesci solo sull’Appennino. Al Sud: temporali lungo i rilievi.

Tendenza: forte perturbazione tra giovedì e venerdì, weekend in parte piovoso.