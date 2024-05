Sport Project VCO, titolo italiano per Piana e Ruga

In una domenica baciata dal sole, a Darfo Boario, si sono svolti i Campionati Italiani di corsa in montagna a staffetta categoria Allievi. Christian Piana e Pietro Ruga hanno condotto l'intera gara in testa, conquistando il terzo titolo italiano di categoria per Sport Project VCO, dopo le vittorie già ottenute nella corsa campestre e nella corsa in montagna. Christian e Simone hanno dimostrato impegno e dedizione permettendo a di aggiungere un altro prestigioso trofeo alla collezione. Sport Project VCO continua a dimostrare di essere una forza dominante nel panorama della corsa giovanile italiana.

Sabato 25 maggio si è corso la Domobianca Vertical Race, gara di corsa in salita di 3.500 metri di sviluppo e 770 metri d+ con partenza dall'Alpe Lusentino ed arrivo alla Croce del Moncucco. Tanti atleti al via e un livello decisamente alto con diversi campioni specialisti in questa disciplina. Benedetta Broggi domina la gara femminile fermando il cronometro in 36’.54’’.