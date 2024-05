Don Benoit torna in Ossola

Don Benoit Lovati torna in Ossola mercoledì 29 maggio e a Pallanzeno, nel salone dell'oratorio, incontrerà la comunità locale per raccontare quanto realizzato in Ciad anche con il contributo della comunità anzaschina e di Pallanzeno.

Don Benoit Lovati è un missionario della diocesi di Novara e dal suo arrivo in Ciad svolge attività pastorale e di evangelizzazione, occupandosi del catecumenato, della preparazione ai sacramenti, del catechismo di bambini e adulti. Accanto a questo impegno, don Benoit porta avanti azioni per lo sviluppo culturale, scolastico, sanitario della popolazione attraverso la costruzione di scuole e ambulatori medici, progetti per l’istruzione e l’alfabetizzazione. L'appuntamento con don Benoit è dunque per mercoledì 29 maggio alle ore 20.30.