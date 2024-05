Il Vco nelle prime posizioni per divertimento dei giovani: la classifica che fa discutere

Il Vco è un paese per i giovani. Si potrebbero racchiudere in questa affermazione i risultati dell'indagine condotta da “Il Sole 24 ore”, relativa alla qualità della vita per fasce d'età (bambini, ragazzi ed anziani) nelle 107 province italiane. Sondrio per i bambini, Gorizia per i giovani e Trento per gli anziani. Sono queste tre province italiane a garantire una migliore qualità della vita alle rispettive fasce d’età.

I dati del rapporto 2024 sono stati presentati ieri, in anteprima, in occasione del Festival dell’Economia di Trento. Le classifiche misurano, in estrema sintesi, le risposte che i singoli territori offrono alle esigenze specifiche dei tre target generazionali, i servizi a loro destinati e le condizioni di vita e di salute. E i numeri, a riguardo, dipingono un quadro ottimista della provincia, soprattutto per ciò che riguarda i giovani.

Il Vco nella categoria giovani risulta alla nona posizione ma in particolare i dati che stanno facendo discutere sono la settima posizione su 107 province per quanto riguarda bar e discoteche e la terza posizione per quanto riguarda i concerti. Questi risultati hanno fatto scatenare un pò di polemiche sui social e non solo.