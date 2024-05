In arrivo il secondo appuntamento di "Baceno in Giallo"

Prosegue la rassegna “Baceno in Giallo”, una serie di incontri con gli autori giallisti del Vco, iniziata il 18 maggio. Il primo giugno Alessandro Chiello racconterà la sua serie di romanzi che hanno come protagonista il commissario Gegè. La conferenza inizia 20.45, nel cortile dell’istituto Innocenzo IX di Baceno; in caso di maltempo, invece l'incontro sarà ella sala conferenze dIl primo appuntamento si è svolto il 18 maggio ospite è stata Maria Elisa Gualandris, che ha presentato “La cacciatrice di fantasmi”. Sabato 22 giugno sarà poi Matteo Severgnini, a presentare “Un sasso nel lago”. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale di Baceno.