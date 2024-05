Un pellegrinaggio alla scoperta del cammino di Sant'Antonio

Il santuario di Anzino organizza, con la collaborazione di Itinerarium Trek in Ossola, un pellegrinaggio sul tratto Fobello-Anzino del Cammino di Sant’Antonio, in programma per domenica 2 giugno.

Si tratta di un’iniziativa che fa parte di un progetto di rilancio dei cammini percorsi, nel corso dei secoli, dai pellegrini per raggiungere Anzino e venerare il santo. In particolare, questo tratto è stato riscoperto negli ultimi anni grazie all’azione di don Giuseppe Vanzan e alla comunità della Val Mastallone, che ha mantenuto vivo il suo legame con Anzino.

Per partecipare al pellegrinaggio è necessaria l’iscrizione, tramite l’apposito modulo online. La partenza è fissata per le 9.00 dal parcheggio al Campo di Santa Maria di Fobello, con arrivo previsto ad Anzino intorno alle 17.30. il percorso ha una lunghezza di 14 chilometri, con un tempo di percorrenza previsto di circa 6 ore. Per raggiungere Fobello sarà messo a disposizione un pullman che partirà da Pontegrande di Bannio Anzino alle ore 7.00. Una volta giunti ad Anzino, si dovrà raggiungere la propria auto in autonomia, non essendo previsto un servizio bus serale. La quota di iscrizione è di 29 euro comprensivi di pullman, oppure di 15 euro se non si usufruisce del bus.