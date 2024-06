Nono posto per Cristian Minoggio (Sport Project Vco) agli Europei di corsa in montagna

Lo scorso fine settimana si sono corsi i campionati europei assoluti di corsa in montagna ad Annecy. Cristian Minoggio di Sport Project Vco ha vestito la maglia azzurra ed è sceso in campo nella prova più lunga della rassegna: 58 km e 3.400 D+. Un 9° posto per lui in 5 ore e 20 minuti, miglior italiano in gara. Grazie al risultato ottenuto proprio da Cristian, l’Italia riesce a classificarsi quinta squadra assoluta.

Domenica 2 giugno si è tenuta ance la 48esima edizione della maratona della Valle Intrasca. La coppia formata da Matteo Anselmi e Saverio Ottolini ha vinto la gara lunga, fermando il cronometro sul tempo di 3h13’39. Per Ottolini seconda vittoria consecutiva dopo aver vinto nel 2023 la gara mista con Giulia Saggin. Secondo gradino del podio nella categoria coppie miste per Stefano Piana e Martina Rigoli. Nella Mezza Valle Intrasca Mauro Bernardini in coppia con Andrea Geddo (ASD Caddese) conquista il gradino più alto del podio, mentre il terzo posto se lo aggiudica Jacopo Paternoster con Davide Moglia (GSD Genzianella). Nella categoria coppie miste prima posizione per il presidente Francesco Pizzi con Sabra Boldrini (Luciani Sport Team).