Un milione e 800 mila euro per restaurare la rocca medievale di Vogogna

Non solo i reperti del Musei Reali in esposizione al castello visconteo ma altri progetti in campo per potenziare l’offerta culturale nell’ex capitale della Bassa Ossola.

Infatti, tra i programmi avviati dal comune vogognese c‘è anche il recupero della vecchia rocca che sovrasta il paese,a la strttura medievale che svetta dall'alto alle spalle del castello, berso Premosello Chiovenda.

‘’Il ministero della Cultura ha stanziato il contributo di 1 milione e 800 mila euro per i lavori di ripristino conservativo e restauro della Rocca’’ ci spiega Giuseppe Minissale, commissario prefettizio a Vogogna.

‘’Abbiamo fatto ad aprile un sopralluogo con la Soprintendenza e con il segretariato regionale del Ministero della cultura – aggiunge - . Uno dei primi interventi previsti sarà quello di avviare degli scavi alla rocca poiché già in passato erano stati trovati dei reperti. Potrebbero quindi essere sepolti altri oggetti di valore storico culturale. Altre indagini dovrebbe farle l’Università all’interno nella torre più antica del castello, quella quadrata verso Premosello, sempre per cercare altri reperti’’.