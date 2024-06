Dal 14 al 24 giugno al Parco Rosmini sarà "Giugno Insieme"

Torna Giugno Insieme e il Parco Rosmini di Domodossola per dieci giorni ospiterà musica, eventi, presentazione di progetti e tanta enogastronomia.

La Pro Loco di Domodossola, in collaborazione con Insieme per un dono e Matibetulla e il sostegno di Pediacoop 24 ha predisposto un ricco programma di iniziative che si svolgeranno dal 14 al 24 giugno. Il Giugno insieme 2024, come da tradizione, farà da corollario ai festeggiamenti per la Festa Patronale dei Santi Gervaso e Protaso, e i proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dell'assistenza e cura delle malattie rare ed oncologiche infantili.



Il programma è davvero vario e ricco: si parte venerdì 14 giugno con la cena con piatto del giorno e grigliata con gli chef Diego Rondolini, Rossano e Cristian Fornara, Franco Conti e Alessandro Ghitti. Alle 21 poi il concerto delle "Deviazioni spappolate".



Sabato 15 sulla scalinata d'onore del collegio Rosmini alle 17.30 vi sarà il saluto della scuola materna Rosmini e Cappuccina con le "Light voice". Alle 19 cena con gli chef, alle 21 la visione su maxischermo della partita Italia-Albania e a seguire il concerto "Viva la vida.....concerto per Matilde" con i Liveplay - Coldplay Experience.



Domenica 16 giugno alle ore 17 sarà presentato il progetto "Domodossola città cardioprotetta" con dimostrazione dell'utilizzo del defibrillatori a cura degli "Amici del Cuore". Alle 18 in piazza Rovereto si terrà il Concerto del Corpo Musicale di Domodossola e del Corpo Musicale S. Cecilla di Busto Garolfo. Alle 19 poi cena con piatto del giorno e grigliata con gli chef. Alle 21 è in programma il concerto con i "The others": Alberto Valentini, Edoardo Bori, Glorgio laris, Riccardo Albertini, Matteo Poggese.



Lunedì 17 giugno vi sarà la Festa della Sport con i settori giovanili delle squadre sportive dell'Ossola, alle 19 la cena con piatto del giorno e grigliata a cura degli chef, e alle 21 il concerto con i "Pentagrami".



Domenica 18 giugno protagonista sarà l'Ossola Enogastronomica dedicata ai prodotti e vini ossolani, alle 19 cena con piatto del giorno e grigliata a cura degli chef e alle 21.30 serata con Fargetta di Radio Deejay.



Lunedì 19 giugno si festeggerà la festa patronale dei Santi Gervaso e Protaso: alle 20.30 sarà celebrata la Santa Messa cui seguirà la Processione Solenne per le vie della città.



Giovedì 20 giugno sarà la notte del Solstizio d'estate con il concerto, in piazza Rovereto dei "Piper's Night": musiche irlandesi, dalla Francia e dal nord d'Italia.



Sabato 22 giugno donne e uomini delle valli ossolane porteranno al mercato di Domodossola abiti e tradizioni.



Infine, da venerdì 21 a lunedì 21 si svolgerà il " 20° Annual Canova International Architect Encounter" con architetti di fama internazionale che si confronteranno sulla nuova Domodossola e sulla Via Sacra del Calvario.



Tutte le sere della festa saranno attivi, oltre al ristorante, anche bar, cucina e birra point.



La Pro Loco anticipa anche che il 2 settembre Domodossola ospiterà la sfilata degli Spazzacamini.