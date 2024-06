''Il Sentiero della Costituzione'' tra Gabi Valle e Quartero

Domodossola avrà il ‘’Sentiero della Costituzione", che si snoderà tra Borgata Gabi Valle e Quartero.

Il progetto è della Direzione didattica del 1° circolo di Domodossola che, insieme al Gruppo Alpini di Calice e alla Consulta, ha proposto l’idea di realizzare un percorso a scopo didattico di educazione civica denominato “La Via della Costituzione”.

Un tracciato lungo il quale posizionare delle bacheche in legno dove poter collocare le tavole realizzate dagli alunni di quarta e quinta elementare, che appunto rappresentano gli articoli della Costituzione, in aggiunta ad un QRcode realizzato dagli alunni stessi, che contenga la storia della Costituzione ed il significato degli articoli.

Un’idea di importante valenza educativa e culturale che ha trovato il via libera dell’amministrazione comunale. Le bacheche, in legno di abete color naturale, avranno una copertura in pietra locale, un pannello in vetro sintetico a protezione delle tavole realizzate dagli alunni.