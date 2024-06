Sono ripartite le visite guidate alla miniera d'oro del Taglione

Con il mese di maggio sono riprese le visite guidate alla miniera d'oro del Taglione in Valle Antrona, aperta al pubblico per visite turistiche da luglio 2023 dopo un lungo progetto di recupero e messa in sicurezza eseguito negli scorsi anni dall’ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola nell'ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera, condotto in cooperazione tra partner di regione Valle d'Aosta, Regione Piemonte e Svizzera (cantoni Vallese e Ticino).

Nel 2024 la miniera sarà aperta dal 4 maggio al 13 ottobre, sabato e domenica; dal 12 al 16 agosto, invece, sarà aperta tutti i giorni.

La prenotazione è obbligatoria, poiché per ogni turno di visita i posti a disposizione sono 12-15 massimo e deve essere fatta entro le 22.00 del giorno precedente sul sito www.minieradeltaglione.it.

Il costo è di 15 euro per gli adulti (dai 12 anni compiuti), 10 euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni e di 5 euro per i bambini dai 3 ai 6 anni. Tutte le informazioni dettagliate riguardo abbigliamento richiesto, modalità di visita e accesso al sito minerario si trovano sul sito www.minieradeltaglione.it, dove è possibile iscriversi alle visite scegliendo data e orari preferiti ed effettuare il pagamento anticipato.