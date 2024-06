2mila8volley Domodossola: festa finale per chiusura stagione sportiva

Si è conclusa da qualche settimana la stagione agonistica del 2mila8volley Domodossola. Per la società ossolana è stato un anno sportivo pieno di soddisfazioni e di gioie.

Tanti i risultati sportivi ottenuti sia dalla prima squadra maschile, la Serie D targata Pediacoop H24 vincitrice del campionato fermata nei play-off promozione ad un passo dalla Serie C, che dalle giovanili maschili e femminili. Nel settore maschile l’Under 19 M ha raggiunto il terzo posto e l’Under 14 M il secondo nei rispettivi campionati territoriali. Nel femminile l’Under 14 F ha raggiunto i quarti, l’Under 12 F ha vinto la medaglia di bronzo, mentre l’Under 12 F csi ha vinto il campionato provinciale.

Ma al di là dei risultati, con tante squadre che hanno primeggiato nei rispettivi campionati di categoria, quello che più ha fatto piacere in casa 2mila8volley Domodossola è il crescente entusiasmo venutosi a creare intorno al movimento. Tantissimi infatti gli appassionati e i tifosi che ogni fine settimana riempivano il palazzetto. E tantissimi gli iscritti che in questa stagione hanno ottenuto un nuovo icredibile record di 250 tesserati (dai 6 anni in su, divisi tra settore maschile e settore femminile). Numero da capogiro da fare invidia a realtà molto più grosse.

Nel week-end 14 e 15 giugno il sodalizio ossolano chiuderà l’anno sportivo in bellezza con una festa aperta a tutti e organizzata presso la bellissima area feste di Baceno. L’evento, che vuole replicare il successo della festa natalizia, prevede, tra le tante cose: tornei di beach volley e di minivolley, tornei di calcetto, griglia e musica. Ma soprattutto vuole essere un momento di convivialità tra tutti gli atleti, le famiglie, i dirigenti, i tifosi e anche per coloro che sono incuriositi o interessati ad avvicinarsi alla grande famiglia del 2mila8volley.

Si parte questa sera dalle ore 18.00 con il torneo di beach volley e a seguire il “Blu party”, poi tutto il giorno di sabato con il torneo di minivolley, la chiusura del torneo di beach volley, il torneo di calcetto e tanto altro. In caso di brutto tempo la festa potrebbe essere spostata a domenica.