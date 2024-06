Cestistica Domodossola, prime conferme in vista della prossima stagione

Prime mosse in vista della prossima stagione in casa Cestistica. Ad annunciare il presidente Nicola Guerra. "Partiamo - spiega - dalla conferma di coach Fabbri, che rimarrà a condurre la D più due giovanili. Stiamo lavorando per aumentare la qualità tecnica cercando un secondo allenatore che arrivi da fuori zona per il settore giovanile, visto che i nostri stanno frequentando il corso e saranno abili solo dalla stagione 25/26: non abbiamo ancora definito nulla ma contiamo di riuscire a farlo a stretto giro di posta. L'attività per altro non si è fermata: siamo nel pieno delle due settimane di day camp al Rosmini, a fine mese ci sarà Basket al Badu ed a luglio un camp di specializzazione tenuto sempre da coach Fabbri per il giovanile".