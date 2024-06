Sarà Severino Bernardini l'allenatore della nazionale di corsa in montagna per gli Europei

Sarà Severino Bernardini l'allenatore della nazionale under 18 di corsa in montagna per gli Europei. Dice Bernardini: "L'obiettivo mio era ed è quello di portare ragazzi del nostro territorio in nazionale, questa convocazione è un premio importante per loro visto anche l ammirevole impegno che ci mettono con grande passione!".

La squadra azzurra è partita ieri mattina da Malpensa per la rassegna internazionale dedicata agli allievi che si corre domani, sabato 22 giugno, in Spagna, con 4 uomini e 4 donne.

Su indicazione del coordinatore tecnico di settore, Paolo Germanetto, di comune accordo con la direzione tecnica federale, sono stati ufficializzati gli atleti selezionati per la WMRA International Under 18 Mountain Running Cup. Tra questi anche Christian Piana e Pietro Ruga della Sport Project Vco.

Diciassette le Nazioni presenti, con il blocco europeo arricchito dalla presenza di Stati Uniti, Messico e dalla novità Sierra Leone.