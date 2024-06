Buon lavoro da Uncem alla giunta Cirio: "Pronti a lavorare per montagna e comuni"

Il presidente Uncem Piemonte, Roberto Colombero, ha voluto fare gli auguri alla nuova giunta regionale.

"A nome di tutta Uncem, voglio fare gli auguri di buon lavoro alla Giunta regionale presentata oggi dal Presidente Cirio. Una bella squadra con la quale potremo lavorare intensamente per le aree montane e per le Autonomie. In particolare saluto gli assessori alla Montagna e Foreste Marco Gallo e agli Enti locali Enrico Bussalino, con i quali proseguiremo il percorso di rilevanza nazionale aperto con Fabio Carosso, proseguito dopo la legge varata da Alberto Valmaggia. Un percorso strategico che dal Piemonte fa bene a tutto il Paese. La nostra Regione apre percorsi. È un modello, in particolare sulle Green Communities. Avremo molto da fare, come detto oggi in conferenza stampa, sulla nuova legge sulle Unioni montane di Comuni. Occorre individuare sistemi di consolidamento utili e chiari, a vantaggio di tutti i Comuni, che agiscono sempre più nella logica del NOI".