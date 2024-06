Maltempo, 214 millimetri di pioggia a Veglia

E’ l’Alpe Veglia la località dov’è piovuto di più nelle ultime ore. Lo dice il sito Meteo Live Vco che segnala come al Veglia si sia verificata la caduta di 214 millimetri di acqua in 24 ore e a Varzo 148 millimetri in 24 ore.

E’ il dato dell’intensità delle piogge estreme registrate in Ossola. Segno che la Valle Divedro, assieme all’Anzasca, sono le due valli che più hanno patito il maltempo di questi fine settimana. In Anzasca, Meteo Live Vco parla di 173 millimetri di pioggia in 12 ore.

Situazione difficile anche nel vicino Vallese dove il fiume Rodano è uscito dal suo letto a Chippis e Sierre e nel Basso Vallese mentre centinaia di persone sono state evacuate durante la notte. Parte dell'autostrada A9 tra Sion e Briga è chiusa. Criticità anche a Saas Grund.

Secondo il consigliere di Stato, Frédéric Favre, responsabile per la sicurezza, ''il Cantone si trova in una la situazione molto particolare. Si alcuni parametri gli eventi sono stati superiori a quelli all'lluvione del 2020''.