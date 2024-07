A Santa Maria Maggiore è andato in scena in folklore. Venticinque i gruppi e circa 300 figuranti hanno sfilato ieri mattina tra due ali di folla. Pubblico entusiasta al passaggio del corteo dei figuranti in Piazza Risorgimento e lungo le vie del centro storico.

Si trattava dell’evento clou della terza edizione del Weekend del Folklore, una manifestazione che sta guadagnando sempre più importanza ed è destinata a crescere ulteriormente in termini di interesse e popolarità.